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Результаты матчей Лиги конференций 12 декабря

Результаты матчей Лиги конференций 12 декабря
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12 декабря состоялись 18 матчей 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 12 декабря

  • «Викингур» Р (Исландия) – «Юргорден» (Швеция) — 1:2.
  • «Астана» (Казахстан) – «Челси» (Англия) — 1:3.
  • «Ноа» (Армения) – АПОЭЛ (Кипр) — 1:3.
  • «Динамо» Мн (Беларусь) – «Ларн» (Северная Ирландия) — 2:0.
  • «Петрокуб» (Молдавия) – «Бетис» (Испания) — 0:1.
  • ХИК (Финляндия) – «Мольде» (Норвегия) — 2:2.
  • «Олимпия» Л (Словения) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) — 1:4.
  • «Легия» (Польша) – «Лугано» (Швейцария) — 1:2.
  • «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Хайденхайм» (Германия) — 3:1.
  • «Копенгаген» (Дания) – «Хартс» (Шотландия) — 2:0.
  • «Фиорентина» (Италия) – ЛАСК (Австрия) — 7:0.
  • «Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 1:4.
  • «Пафос» (Кипр) – «Целе» (Словения) — 2:0.
  • «Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ягеллония» (Польша) — 1:0.
  • ТНС (Уэльс) – «Панатинаикос» (Греция) — 0:2.
  • «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — 3:0.
  • «Омония» (Кипр) – «Рапид» В (Австрия) — 3:1.
  • «Гент» (Бельгия) – ТСЦ (Сербия) — 3:0.
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