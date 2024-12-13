Результаты матчей Лиги конференций 12 декабря
12 декабря состоялись 18 матчей 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 12 декабря
- «Викингур» Р (Исландия) – «Юргорден» (Швеция) — 1:2.
- «Астана» (Казахстан) – «Челси» (Англия) — 1:3.
- «Ноа» (Армения) – АПОЭЛ (Кипр) — 1:3.
- «Динамо» Мн (Беларусь) – «Ларн» (Северная Ирландия) — 2:0.
- «Петрокуб» (Молдавия) – «Бетис» (Испания) — 0:1.
- ХИК (Финляндия) – «Мольде» (Норвегия) — 2:2.
- «Олимпия» Л (Словения) – «Серкль Брюгге» (Бельгия) — 1:4.
- «Легия» (Польша) – «Лугано» (Швейцария) — 1:2.
- «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Хайденхайм» (Германия) — 3:1.
- «Копенгаген» (Дания) – «Хартс» (Шотландия) — 2:0.
- «Фиорентина» (Италия) – ЛАСК (Австрия) — 7:0.
- «Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 1:4.
- «Пафос» (Кипр) – «Целе» (Словения) — 2:0.
- «Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ягеллония» (Польша) — 1:0.
- ТНС (Уэльс) – «Панатинаикос» (Греция) — 0:2.
- «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — 3:0.
- «Омония» (Кипр) – «Рапид» В (Австрия) — 3:1.
- «Гент» (Бельгия) – ТСЦ (Сербия) — 3:0.
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