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Аморим прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Викторией Пльзень» в ЛЕ

Аморим прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Викторией Пльзень» в ЛЕ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (2:1).

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Выдра – 48'     1:1 Хойлунд – 62'     1:2 Хойлунд – 88'    

«Мы улучшили игру по ходу матча. Мы контролировали игру в первом тайме, но без особых моментов. Нам не хватало скорости и движения, и мы не контролировали мяч. У «Виктории» тоже не было моментов. Во втором тайме мы пропустили гол, но хорошо отреагировали. Мы оттеснили соперника на его половину поля и сумели забить. Победа важна на данный момент, и это хороший повод подготовиться к следующей игре», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Европы. «Виктория» находится на 17-м месте.

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