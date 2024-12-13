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Роберто Карлос: Роналдо украл у меня «Золотой мяч» — 2002

Роберто Карлос: Роналдо украл у меня «Золотой мяч» — 2002
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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о своём втором месте в голосовании за «Золотой мяч» — 2002. Трофей выиграл Роналдо.

«Я всегда говорю Роналдо, что тот «Золотой мяч» был моим, а он его у меня украл. Слышал, что до финала чемпионата мира 2002 года я был фаворитом, так что потерял этот трофей за девяносто минут… Но занять второе место в борьбе за «Золотой мяч» как защитник — это потрясающе, если задуматься. Только Франц Беккенбауэр, Маттиас Заммер и Фабио Каннаваро смогли его выиграть. Поэтому второе место — это повод для огромной гордости», — приводит слова Карлоса AS со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, в финале ЧМ-2002 сборная Бразилии обыграла национальную команду Германии со счётом 2:0. В этой встрече Роналдо оформил дубль.

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