Киевское «Динамо» проиграло все шесть матчей в Лиге Европы и замыкает таблицу из 36 клубов

Киевское «Динамо» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 уступило на выезде испанскому «Реал Сосьедад» со счётом 0:3.

Это поражение стало для украинцев шестым в шести сыгранных матчах Лиги Европы нового формата. Ранее «Динамо» последовательно проиграло в ЛЕ римскому «Лацио» (0:3), немецкому «Хоффенхайму» (0:2 на выезде), итальянской «Роме» (0:1 на выезде), венгерскому «Ференцварошу» (0:4) и чешской «Виктории Пльзень» (1:2). Общая разница мячей для киевлян в этих встречах составила 1:15.

Киевское «Динамо» с нулём набранных очков замыкает турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы, в которой представлены 36 клубов (у всех остальных участников не менее двух очков), и утратило математические шансы на попадание в плей-офф.

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