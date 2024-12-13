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Киевское «Динамо» проиграло все шесть матчей в Лиге Европы и замыкает таблицу из 36 клубов

Киевское «Динамо» проиграло все шесть матчей в Лиге Европы и замыкает таблицу из 36 клубов
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Киевское «Динамо» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 уступило на выезде испанскому «Реал Сосьедад» со счётом 0:3.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оярсабаль – 19'     2:0 Бекер – 24'     3:0 Оярсабаль – 33'    

Это поражение стало для украинцев шестым в шести сыгранных матчах Лиги Европы нового формата. Ранее «Динамо» последовательно проиграло в ЛЕ римскому «Лацио» (0:3), немецкому «Хоффенхайму» (0:2 на выезде), итальянской «Роме» (0:1 на выезде), венгерскому «Ференцварошу» (0:4) и чешской «Виктории Пльзень» (1:2). Общая разница мячей для киевлян в этих встречах составила 1:15.

Киевское «Динамо» с нулём набранных очков замыкает турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы, в которой представлены 36 клубов (у всех остальных участников не менее двух очков), и утратило математические шансы на попадание в плей-офф.

Календарь Лиги Европы
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