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«Это было неприемлемо». Тренер «Тоттенхэма» раскритиковал игру Вернера в матче Лиги Европы

«Это было неприемлемо». Тренер «Тоттенхэма» раскритиковал игру Вернера в матче Лиги Европы
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу раскритиковал игру немецкого нападающего Тимо Вернера в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (1:1). Вернес вышел в стартовом составе и был заменён во время перерыва.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Игамане – 47'     1:1 Кулушевски – 75'    

«Он играл далеко не на том уровне, на который способен. Для меня это неприемлемо, особенно когда у тебя есть 18-летние игроки. Я сказал ему об этом. Он опытный игрок, игрок сборной Германии.

В нынешней ситуации мне нужно, чтобы каждый выходил на поле и показывал максимум своих возможностей. То, что он продемонстрировал, было неприемлемо. Когда я прошу молодых игроков выполнять огромную работу, я ожидаю большего от опытных игроков, таких как он»,- приводит слова Постекоглу Daily Express.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.

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