«Это было неприемлемо». Тренер «Тоттенхэма» раскритиковал игру Вернера в матче Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу раскритиковал игру немецкого нападающего Тимо Вернера в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (1:1). Вернес вышел в стартовом составе и был заменён во время перерыва.
«Он играл далеко не на том уровне, на который способен. Для меня это неприемлемо, особенно когда у тебя есть 18-летние игроки. Я сказал ему об этом. Он опытный игрок, игрок сборной Германии.
В нынешней ситуации мне нужно, чтобы каждый выходил на поле и показывал максимум своих возможностей. То, что он продемонстрировал, было неприемлемо. Когда я прошу молодых игроков выполнять огромную работу, я ожидаю большего от опытных игроков, таких как он»,- приводит слова Постекоглу Daily Express.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 11 очков.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире