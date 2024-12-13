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Джейми Каррагер: в «Манчестер Сити» серьёзный кризис, у Гвардиолы нет ответов на вопросы

Джейми Каррагер: в «Манчестер Сити» серьёзный кризис, у Гвардиолы нет ответов на вопросы
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал проблемы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с последними результатами команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Вы не можете поверить в то, что видите. Это серьёзный кризис. Это был кризис две или три недели назад. Величайший тренер, возможно, самый успешный тренер всех времён — и у него нет ответов на эти вопросы прямо сейчас. У него их нет. Он пробовал разные вещи, разные системы, может быть, игроков на разных позициях — такой великий тренер, как он, по-настоящему борется, и ему очень тяжело», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Сити» под руководством испанца Хосепа Гвардиолы в 10 последних матчах во всех турнирах одержал одну победу и потерпел семь поражений. 11 декабря «горожане» уступили на выезде «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов (0:2).

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