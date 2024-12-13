Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем

Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что испытывает проблемы со здоровьем.

«У меня проблемы с кожей. Мне нужно принимать антигистаминные препараты в течение двух-трёх лет. Я человек, который иногда нервничает. Да. У меня бывают плохие дни, я совершаю много ошибок, грубость меня нервирует. Да, иногда теряю самообладание. Я плохо сплю и у меня проблемы с пищеварением, мне всегда нужно есть лёгкую пищу. Вечером только суп», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

Напомним, в последнем матче в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2.

Материалы по теме
Гвардиола-игрок мечтал о «Ювентусе». Но клуб его цинично «кинул»
Гвардиола-игрок мечтал о «Ювентусе». Но клуб его цинично «кинул»

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android