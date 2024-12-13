Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах со здоровьем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что испытывает проблемы со здоровьем.

«У меня проблемы с кожей. Мне нужно принимать антигистаминные препараты в течение двух-трёх лет. Я человек, который иногда нервничает. Да. У меня бывают плохие дни, я совершаю много ошибок, грубость меня нервирует. Да, иногда теряю самообладание. Я плохо сплю и у меня проблемы с пищеварением, мне всегда нужно есть лёгкую пищу. Вечером только суп», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

Напомним, в последнем матче в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» со счётом 0:2.

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