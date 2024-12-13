Джейми Каррагер объяснил, в чём уникальность проблем Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер пояснил, почему главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле труднее вывести команду из кризиса, чем большинству тренеров мира.

«Он никогда раньше не сталкивался с подобным, поэтому у него нет опыта в таких ситуациях. Ему не на что опереться и не к чему возвращаться, потому что в прошлом он был очень успешен. Это действительно открывает глаза. Наверное, многие тренеры по всему миру смотрят на Пепа с кривой улыбкой. Не радуются тому, через что он проходит, а просто думают: «Наконец-то Пеп Гвардиола проходит через то, через что мы все проходили на каком-то этапе нашей карьеры», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Сити» под руководством испанца Хосепа Гвардиолы в 10 последних матчах во всех турнирах одержал одну победу и потерпел семь поражений. 11 декабря «горожане» уступили на выезде «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов (0:2). 15 декабря «Сити» предстоит сыграть в домашнем дерби с «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура АПЛ.

Видео: Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы