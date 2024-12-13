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Эвра: Роналду сказал, что никогда не пойдёт в «Арсенал», но проект «ПСЖ» его заинтересовал

Эвра: Роналду сказал, что никогда не пойдёт в «Арсенал», но проект «ПСЖ» его заинтересовал
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривал вариант с переходом в «ПСЖ».

«Хотел ли Криштиану когда-нибудь перейти в ПСЖ? Да. Были переговоры с «ПСЖ» «Арсеналом»… Это было до того, как он подписал контракт с «Ювентусом». У него были варианты с «Челси», «Ювентусом» и «ПСЖ». Он сказал, что никогда не пойдёт в «Арсенал». Но проект «ПСЖ» его заинтересовал. Можно критиковать Криштиану, но он бы адаптировался. Он бы приложил усилия. Посмотрите, что он делает в Саудовской Аравии. Он уже настоящий саудовец!» — приводит слова Эвра RMC Sport.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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