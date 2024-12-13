Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д сообщила о травме защитника Шлоттербека, полученной в матче ЛЧ с «Барселоной»

«Боруссия» Д сообщила о травме защитника Шлоттербека, полученной в матче ЛЧ с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный аккаунт дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал сообщение о состоянии здоровья 25-летнего центрального защитника Нико Шлоттербека по итогам домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (2:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 53'     1:1 Гирасси – 60'     1:2 Ф. Торрес – 75'     2:2 Гирасси – 78'     2:3 Ф. Торрес – 85'    

«Нико Шлоттербек получил травму связок во время матча с «Барселоной». Будет ли он по-прежнему доступен для «Боруссии» в этом году, пока остаётся под вопросом», — гласит текст сообщения пресс-службы «Боруссии».

Нико Шлоттербек начал игру с «Барселоной» в стартовом составе и провёл её полностью. Всего на его счету в текущем сезоне 20 матчей за клуб во всех турнирах и четыре результативных паса — в том числе два ассиста в шести играх ЛЧ.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Видео: Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки

Материалы по теме
«Барселона» вырвала победу в концовке матча с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android