«Боруссия» Д сообщила о травме защитника Шлоттербека, полученной в матче ЛЧ с «Барселоной»

Официальный аккаунт дортмундской «Боруссии» в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал сообщение о состоянии здоровья 25-летнего центрального защитника Нико Шлоттербека по итогам домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (2:3).

«Нико Шлоттербек получил травму связок во время матча с «Барселоной». Будет ли он по-прежнему доступен для «Боруссии» в этом году, пока остаётся под вопросом», — гласит текст сообщения пресс-службы «Боруссии».

Нико Шлоттербек начал игру с «Барселоной» в стартовом составе и провёл её полностью. Всего на его счету в текущем сезоне 20 матчей за клуб во всех турнирах и четыре результативных паса — в том числе два ассиста в шести играх ЛЧ.

Видео: Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки