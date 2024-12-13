Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о жизни в России.

«Я не могу жаловаться на свою личную жизнь. Очень хорошая страна, замечательный клуб, отличная структура, семья. Мне не на что жаловаться, я счастлив. Надеюсь продолжать быть счастливым — здесь, в Бразилии, в Европе, в Саудовской Аравии, где угодно. Я просто хочу быть счастливым, играя в футбол», — приводит слова Клаудиньо ESPN.com.br.

Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один голов и сделал пять результативных передач.

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