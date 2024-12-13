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Названы лучшие клубы РПЛ по числу ударов по воротам, в топ-3 нет «Краснодара» и «Зенита»

Названы лучшие клубы РПЛ по числу ударов по воротам, в топ-3 нет «Краснодара» и «Зенита»
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Статистический портал Opta Sports опубликовал пятёрку лучших клубов осенней части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги по количеству ударов по воротам.

Самой бьющей командой на дистанции первых 18 туров текущего чемпионата стало московское «Динамо», которое нанесло 311 ударов по воротам соперников. Второе место в этом рейтинге занял столичный «Локомотив» (298 ударов), третье — «Ростов» (297 ударов). В топ-5 вошли также «Краснодар», игроки которого нанесли 293 удара по воротам, и московский «Спартак» с 286 ударами.

Отметим, что лидирующие в турнирной таблице лиги с 39 очками «Краснодар» и «Зенит» не вошли в число лидеров по количеству ударов — «быки» заняли в этом рейтинге четвёртое место, петербуржцы не попали в топ-5.

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