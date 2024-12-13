Аморим отметил прогресс Хойлунда после дубля в матче с «Викторией Пльзень» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о прогрессе нападающего клуба Расмуса Хойлунда после матча с «Викторией Пльзень» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы. В этой встрече Хойлунд оформил дубль.

«Расмус прогрессирует. Он лучше понимает, какие движения ему нужно делать. Сегодня вечером он мог забить больше, но он забивает, работает и лучше контролирует мяч», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Европы. «Виктория» находится на 17-м месте.

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