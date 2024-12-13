Аморим отметил прогресс Хойлунда после дубля в матче с «Викторией Пльзень» в Лиге Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о прогрессе нападающего клуба Расмуса Хойлунда после матча с «Викторией Пльзень» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы. В этой встрече Хойлунд оформил дубль.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Выдра – 48' 1:1 Хойлунд – 62' 1:2 Хойлунд – 88'
«Расмус прогрессирует. Он лучше понимает, какие движения ему нужно делать. Сегодня вечером он мог забить больше, но он забивает, работает и лучше контролирует мяч», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги Европы. «Виктория» находится на 17-м месте.
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