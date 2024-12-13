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«Зенит» и «Спартак» — в числе лидеров осенней части РПЛ по ударам в створ ворот

«Зенит» и «Спартак» — в числе лидеров осенней части РПЛ по ударам в створ ворот
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Статистический портал Opta Sports опубликовал пятёрку лучших клубов осенней части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ ворот соперника.

Самой точной командой на дистанции первых 18 туров текущего чемпионата стало московское «Динамо», которое нанесло 121 удар в створ чужих ворот. Второе место в этом рейтинге занял петербургский «Зенит» (116 ударов в створ), третье — московский «Спартак» (109 ударов в створ).

В пятёрку лучших клубов лиги по количеству ударов в створ вошли также «Краснодар» (98 ударов) и московский «Локомотив» (97 ударов).

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