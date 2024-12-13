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«Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Маркусом Рашфордом — Caught Offside

«Барселона», «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Маркусом Рашфордом — Caught Offside
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Ряд топовых европейских клубов проявляет трансферный интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, сообщает Caught Offside.

По данным источника, возможность приобрести форварда «МЮ» изучают «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария», при этом каталонцы являются главным претендентом на игрока. Сообщается, что сине-гранатовые хотели бы выкупить Рашфорда летом 2025 года и рассчитывают, что к этому времени стоимость футболиста снизится и составит менее € 40 млн.

Ранее появлялась информация, что манкунианцы готовы рассматривать трансферные предложения по Рашфорду с суммой компенсации от £ 40 млн (€ 48,5 млн). В текущем сезоне нападающий сыграл за «МЮ» в 24 матчах во всех турнирах, забил семь голов и выполнил три результативных паса.

Видео: Фанаты «МЮ» сорвали открытие магазина на стадионе клуба

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