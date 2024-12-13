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Тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на слухи об интересе клуба к игроку «Зенита» Ахметову

Тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на слухи об интересе клуба к игроку «Зенита» Ахметову
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на слухи об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Ильзату Ахметову.

«Ничего не знаю об интересе к Ахметову. Мы пока не называли никакие фамилии. Определили, что нам нужны игроки, которые увеличат конкуренцию в составе. Ахметов — хороший футболист», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Ахметов выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне Ильзат Ахметов провёл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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