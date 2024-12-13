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Хосеп Гвардиола высказался о кризисе в «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола высказался о кризисе в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о кризисе в команде.

«Сейчас нет ни тренеров, ни игроков, ни компаний, которые не проходят через один или два плохих месяца. Такое может случиться. Что может быть хуже, хуже или ещё хуже? Проигрывать, проигрывать, проигрывать. И что тогда? Отправят меня домой? Ну, я пойду домой.

Что можно сделать в жизни? Принять это как нормальное явление. Нужно это принять. Это жизнь. Жизнь не всегда идет так, как хочется».

Сможет ли «Манчестер Сити» выйти из кризиса? В этом году я не знаю. Я искренне верю, что это будет год с большими трудностями. Нам нужно найти стабильность. Но если мы сможем пройти через это, то с нами будет нелегко справиться», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

За последние десять матчей во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал одну победу.

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