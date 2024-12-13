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Пике назвал своего любимого игрока в нынешней «Барселоне»

Пике назвал своего любимого игрока в нынешней «Барселоне»
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, кто из нынешнего состава каталонской команды нравится ему больше всех.

«Любимый игрок в нынешней «Барселоне»? Все назовут Ламина Ямаля, но для меня это Пау Кубарси», — приводит слова Пике Sportskeeda.

Всего в нынешнем сезоне 17-летний Кубарси сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость испанца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. Несмотря на юный возраст, он уже неоднократно вызывался во взрослую сборную Испании.

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