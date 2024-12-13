Лионель Месси назвал футболиста нового поколения, в котором видит молодого себя

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал лучшего футболиста нового поколения.

«Игрок нового поколения, в котором я вижу молодого себя? Мне нравятся нынешние молодые игроки, у них многое впереди. Конечно, я слышал о Ламине Ямале. Ему необходимо сохранять последовательность, но это зависит и от него самого, и от других факторов. Он здорово проявляет себя уже сейчас, и я уверен, что его ждёт яркое будущее», — приводит слова Месси Football Espana.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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