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Гвардиола рассказал, что сделает при увольнении из «Манчестер Сити»

Гвардиола рассказал, что сделает при увольнении из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём возможном увольнении из английского клуба.

«Если «Манчестер Сити» меня уволит? Если так, то я поеду домой. Жизнь не всегда складывается так, как хочется», — цитирует Гвардиолу портал Goal.

Напомним, под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 15 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 27 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

За последние десять матчей во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал одну победу.

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