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Стало известно, кого из футболистов ненавидел Златан Ибрагимович

Стало известно, кого из футболистов ненавидел Златан Ибрагимович
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Бывший французский защитник Мишель Сиани рассказал, кого из футболистов ненавидел экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович. Француз выступал с нападающим в составе американского «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Златан мне говорил, что ненавидел только трёх или четырёх человек за свою карьеру. Одним из них был Кавани», — приводит слова Сиани Give me Sport со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, 43-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999-м, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За всё время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

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