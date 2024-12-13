Фанаты «Реала Сосьедад» показали флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанской команды. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оярсабаль – 19' 2:0 Бекер – 24' 3:0 Оярсабаль – 33'
Болельщики испанской команды достали флаг Донецкой Народной Республики во время празднования одного из голов в ворота киевского «Динамо».
Киевское «Динамо» проиграло шестой матч из шести и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В матче 7-го тура соревнования «Реал Сосьедад» встретится с «Лацио» (23 января), а «Динамо» — с «Галатасараем» (21 января).
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