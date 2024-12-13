Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Реала Сосьедад» показали флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»

Фанаты «Реала Сосьедад» показали флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанской команды. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оярсабаль – 19'     2:0 Бекер – 24'     3:0 Оярсабаль – 33'    

Болельщики испанской команды достали флаг Донецкой Народной Республики во время празднования одного из голов в ворота киевского «Динамо».

Киевское «Динамо» проиграло шестой матч из шести и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В матче 7-го тура соревнования «Реал Сосьедад» встретится с «Лацио» (23 января), а «Динамо» — с «Галатасараем» (21 января).

Материалы по теме
Киевское «Динамо» проиграло все шесть матчей в Лиге Европы и замыкает таблицу из 36 клубов

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android