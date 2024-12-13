Андрей Аршавин назвал свой доход с реклам Pepsi и Lay's

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о своём доходе с реклам компаний Pepsi и Lay's.

«За рекламу Pepsi я получил 250−300 тысяч, по-моему. Долларов или евро. Ходит информация, что я получил 1,3 млн долларов? Может, за два года. Тогда да. Там они вместе с Lay's считали», — сказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

В составе сборной России Андрей Аршавин сыграл 75 матчей, забил 17 голов и записал на свой счёт 20 передач. В январе 2022 года экс-игрок российской национальной команды был назначен на пост гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

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