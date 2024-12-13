Аршавин рассказал, сохранились ли у него деньги, заработанные в Англии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, сохранились ли у него деньги после окончания карьеры футболиста.

«Сохранились ли у меня деньги после карьеры? Да. Я, наверное, один из тех людей, которые деньги не вывозили за границу. Я все деньги привёз в Россию», — сказал Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Напомним, Аршавин выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год.

В составе сборной России Андрей Аршавин сыграл 75 матчей, забил 17 голов и записал на свой счёт 20 передач. В январе 2022 года экс-игрок российской национальной команды был назначен на пост гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

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