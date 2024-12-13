Расписание матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу

Сегодня, 13 декабря, стартует 17-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.
Пятница, 13 декабря:
23:00 мск. «Вальядолид» – «Валенсия».
Суббота, 14 декабря:
16:00 мск. «Эспаньол» – «Осасуна»;
18:15 мск. «Мальорка» – «Жирона»;
20:30 мск. «Севилья» – «Сельта»;
23:00 мск. «Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид.
Воскресенье, 15 ноября:
16:00 мск. «Атлетико» Мадрид – «Хетафе»;
18:15 мск. «Алавес» – «Атлетик» Бильбао;
20:30 мск. «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»;
20:30 мск. «Вильярреал» – «Бетис»;
23:00 мск. «Барселона» – «Леганес».
По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона», набравшая 38 очков. Второе место занимает мадридский «Реал» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (35 очков).