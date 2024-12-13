Расписание матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу

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Сегодня, 13 декабря, стартует 17-й тур чемпионата Испании (Ла Лига) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей.

Пятница, 13 декабря:

23:00 мск. «Вальядолид» – «Валенсия».

Суббота, 14 декабря:

16:00 мск. «Эспаньол» – «Осасуна»;

18:15 мск. «Мальорка» – «Жирона»;

20:30 мск. «Севилья» – «Сельта»;

23:00 мск. «Райо Вальекано» – «Реал» Мадрид.

Воскресенье, 15 ноября:

16:00 мск. «Атлетико» Мадрид – «Хетафе»;

18:15 мск. «Алавес» – «Атлетик» Бильбао;

20:30 мск. «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»;

20:30 мск. «Вильярреал» – «Бетис»;

23:00 мск. «Барселона» – «Леганес».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона», набравшая 38 очков. Второе место занимает мадридский «Реал» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (35 очков).