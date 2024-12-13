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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 16-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 13 декабря, матчем между «Эмполи» и «Торино» стартует 16-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

13 декабря, пятница:

22:45 мск. «Эмполи» — «Торино».

14 декабря, суббота:

17:00 мск. «Кальяри» — «Аталанта»;

20:00 мск. «Удинезе» — «Наполи»;

22:45 мск. «Ювентус» — «Венеция».

15 декабря, воскресенье:

14:30 мск. «Лечче» — «Монца»;

17:00 мск. «Болонья» — «Фиорентина»;

17:00 мск. «Парма» — «Верона»;

20:00 мск. «Комо» — «Рома»;

22:45 мск. «Милан» — «Дженоа».

16 декабря, понедельник:

22:45 мск. «Лацио» — «Интер».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», имеющая в своём активе 34 очка после 15 матчей. На втором месте находится «Наполи», набравший 32 очка после аналогичного количества встреч. На третьей строчке идёт миланский «Интер» с 31 очком после 14 матчей.