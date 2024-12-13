Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 16-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 13 декабря, матчем между «Эмполи» и «Торино» стартует 16-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
13 декабря, пятница:
22:45 мск. «Эмполи» — «Торино».
14 декабря, суббота:
17:00 мск. «Кальяри» — «Аталанта»;
20:00 мск. «Удинезе» — «Наполи»;
22:45 мск. «Ювентус» — «Венеция».
15 декабря, воскресенье:
14:30 мск. «Лечче» — «Монца»;
17:00 мск. «Болонья» — «Фиорентина»;
17:00 мск. «Парма» — «Верона»;
20:00 мск. «Комо» — «Рома»;
22:45 мск. «Милан» — «Дженоа».
16 декабря, понедельник:
22:45 мск. «Лацио» — «Интер».
На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», имеющая в своём активе 34 очка после 15 матчей. На втором месте находится «Наполи», набравший 32 очка после аналогичного количества встреч. На третьей строчке идёт миланский «Интер» с 31 очком после 14 матчей.