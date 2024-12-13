Жеребьёвка квалификации ЧМ-2026: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 декабря, состоится жеребьёвка национальных команд, которые примут участие в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Церемония пройдёт в Цюрихе и начнётся в 14:00 мск. Прямую трансляцию жеребьёвки можно будет посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Напомним, сборная России не была включена в число участников жеребьёвки. Групповой этап квалификационного турнира УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в марте 2026 года.