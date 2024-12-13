Неймар: ЧМ является целью для всех футболистов, хочу сыграть на нём в четвёртый раз

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар заявил, что хочет сыграть на чемпионате мира по футболу — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«Очевидно, что чемпионат мира является целью для всех игроков. Я уже играл на нём три раза и, очевидно, хочу сыграть четвёртый. Я должен сосредоточиться на этом, хорошо подготовиться здесь и поставить себе среднесрочную цель после возвращения, привести себя в форму здесь, в моём клубе», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 30 млн. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.