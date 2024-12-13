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Расписание 14-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025

Расписание 14-го тура чемпионата Германии по футболу сезона-2024/2025
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Сегодня, 13 декабря, матчем между «Фрайбургом» и «Вольфсбургом» стартует 14-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

13 декабря, пятница:

22:30 мск. «Фрайбург» — «Вольфсбург».

14 декабря, суббота:

17:30 мск. «Аугсбург» — «Байер»;
17:30 мск. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хольштайн»;
17:30 мск. «Майнц» — «Бавария»;
17:30 мск. «Унион» — «Бохум»;
20:30 мск. «Санкт-Паули» — «Вердер».

15 декабря, воскресенье:

17:30 мск. «Хайденхайм» — «Штутгарт»;
19:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»;
21:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт».

После 13 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Айнтрахт» с 27 очками. На третьей строчке расположился «Байер» с 26 очками.

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