«Ливерпуль» близок к тому, чтобы перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» ввязался в борьбу за подписание защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Именно мерсисайдцы стали для канадца приоритетным вариантом на случай переезда в Англию, сообщает The Athletic. При этом ранее из АПЛ на Дэвиса всерьёз претендовал «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает источник, Дэвис отодвинул вариант с «МЮ» на второй план из-за нестабильности клуба.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Дэвис настроен на переход в мадридский «Реал», который заинтересован в его услугах. По другим данным, Альфонсо может продлить контракт с «Баварией». Действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.