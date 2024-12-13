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Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить красно-белым в зимнее трансферное окно — 2025.

«Что касается трансферов, у «Спартака», как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдёт. Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара. На место этих футболистов нужен ещё один форвард. Не дай бог что-то случится с Угальде — «Спартак» останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают. На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду. Хотелось бы, чтобы «Спартак» поработал на трансферном рынке и приобрёл одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, ещё одного хорошего для нашего уровня нападающего», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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