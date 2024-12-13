Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Стракан призвал Рашфорда покинуть клуб

Бывший футболист «Селтика» и «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан призвал нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда покинуть манкунианский клуб. По мнению Стракана, так будет лучше для всех сторон. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего Рашфорда уже этой зимой.

«Из сезона в сезон мы ждём, что Маркус прибавит, станет играть лучше. Каждый год. Но если ему не нравится в клубе, пускай сделает всем одолжение и уйдёт. И тогда все мы сможем двигаться дальше. Рашфорд хороший игрок, но здесь вопрос о желании выступать за клуб. Ты либо хочешь играть за «Юнайтед», либо нет. Если нет, то делай это в другом месте», — приводит слова Стракана Caught Offside.