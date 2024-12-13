Тренер «Челси» Мареска оценил игру 18-летнего Марка Гиу в матче с «Астаной»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о 18-летнем нападающем Марке Гиу, ставшем автором дубля в ворота «Астаны» (3:1) в матче 5-го тура Лиги конференций.

«У Марка всё хорошо. С тех пор, как мы начали, он много работает. У нас есть Николас Джексон и Кристофер Нкунку, которые тоже хорошо справляются, но сегодня, когда у него появился шанс, Марк сыграл правильно», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в девяти матчах за основную команду «Челси» во всех турнирах, в которых забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.