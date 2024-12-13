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Тренер «Челси» Мареска оценил игру 18-летнего Марка Гиу в матче с «Астаной»

Тренер «Челси» Мареска оценил игру 18-летнего Марка Гиу в матче с «Астаной»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о 18-летнем нападающем Марке Гиу, ставшем автором дубля в ворота «Астаны» (3:1) в матче 5-го тура Лиги конференций.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

«У Марка всё хорошо. С тех пор, как мы начали, он много работает. У нас есть Николас Джексон и Кристофер Нкунку, которые тоже хорошо справляются, но сегодня, когда у него появился шанс, Марк сыграл правильно», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в девяти матчах за основную команду «Челси» во всех турнирах, в которых забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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