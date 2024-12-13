Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович развёлся с супругой, тренер «Спартака» был в браке 23 года

Станкович развёлся с супругой, тренер «Спартака» был в браке 23 года
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович развёлся с супругой Анной Ачимович, сообщает сербское информационное агентство Glas Srpske. По данным источника, пара рассталась около года назад, однако документы о разрыве брака были оформлены только недавно. У Деяна с Анной есть трое сыновей: Стефан, Филип и Александр.

Отмечается, что 46‑летний Станкович уже вступил в новые отношения со словенской журналисткой, пара ждёт ребёнка. Сербский специалист возглавил московский «Спартак» в мае 2024 года. Ранее Деян тренировал венгерский «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

Материалы по теме
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android