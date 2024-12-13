Станкович развёлся с супругой, тренер «Спартака» был в браке 23 года

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович развёлся с супругой Анной Ачимович, сообщает сербское информационное агентство Glas Srpske. По данным источника, пара рассталась около года назад, однако документы о разрыве брака были оформлены только недавно. У Деяна с Анной есть трое сыновей: Стефан, Филип и Александр.

Отмечается, что 46‑летний Станкович уже вступил в новые отношения со словенской журналисткой, пара ждёт ребёнка. Сербский специалист возглавил московский «Спартак» в мае 2024 года. Ранее Деян тренировал венгерский «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).