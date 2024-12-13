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«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 17-летнего парагвайского защитника — Романо

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 17-летнего парагвайского защитника — Романо
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Английский «Манчестер Юнайтед» достиг устной договорённости о подписании 17-летнего парагвайского левого защитника Диего Леона из «Серро Портеньо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, первоначальный взнос за трансфер футболиста составит € 3,8 млн плюс € 1 млн в качестве дополнительного взноса и более € 3,3 млн в зависимости от будущих достижений игрока или команды. Отмечается, что Диего Леон прибудет в расположение английского клуба в июле 2025 года.

17-летний Диего Леон является воспитанником «Серро Портеньо». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за парагвайский клуб, в который забил два гола. В общей сложности футболист провёл на поле 1642 минуты. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леона в € 1 млн.

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