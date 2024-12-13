Лепёхин: Соболев не всегда был в составе «Спартака», а мы ждём от него 40 голов в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о критике в адрес нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Конечно, критика в адрес Соболева заслужена. Это громкий трансфер, от которого было много шума. От Соболева ждут голов, а он их не забивает. Но нельзя говорить, что из-за него «Зенит» сейчас находится на втором месте, а не на первом. Как говорил Аршавин, наши ожидания — наши проблемы. Если мы ждём от него 30 голов, а он забивает 25, конечно, он будет разочарованием. А если смотреть объективно, Соболев не всегда попадал в состав «Спартака». Но его взяли в «Зенит», и мы ждём от него 40 голов», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.