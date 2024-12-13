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Аленичев — о двух поражениях «Зенита»: некоторые бразильцы были уже в отпуске

Аленичев — о двух поражениях «Зенита»: некоторые бразильцы были уже в отпуске
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев высказался о неудачных результатах «Зенита» перед зимним перерывом. Команда проиграла два домашних матча — «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Наверное, все были шокированы, что «Зенит» проиграл две заключительные домашние игры «Крыльям» и «Акрону». В первую очередь болельщики «Зенита». Думаю, было видно, что некоторые бразильцы были уже в отпуске. Про Клаудиньо и Вендела я уже говорил. Если с Клаудиньо не расстанутся зимой, он должен хорошо отдохнуть в Бразилии на своём океане. Набраться сил и эмоций. Если они вернутся в хорошем расположении духа, а руководители донесут до них важность весенней части чемпионата в столетие клуба, тогда мы увидим Клаудиньо и Вендела такими, какими мы их знаем. Если они будут в порядке, «Зенит» будет главным фаворитом нашего чемпионата. Осенью «Зенит» лихорадило прилично. Не исключаю, что зимой у «Зенита» появится если не два, то один качественный бразилец, раз уж клуб пошёл по южноамериканскому рынку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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