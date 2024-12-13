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Радимов сделал прогноз на матч испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом» Мадрид

Радимов сделал прогноз на матч испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом» Мадрид
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов сделал прогноз на матч 17-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Радимов полагает, что «Райо» не уступит «сливочным».

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это мадридское дерби! В Мадриде есть своеобразный район, где живут болельщики «Райо», которые отдают предпочтение именно этому клубу, а вовсе не «Реалу» и «Атлетико». Они болеют за «Райо», независимо от того, в каком дивизионе клуб играет. Двух мнений быть не может: игроки «Райо» отдадут все силы. Думаю, что они не проиграют, а, скорее, выиграют», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» состоится в эту субботу, 14 декабря. Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. По состоянию на сегодняшний день «Реал» Мадрид занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка при матче в запасе.

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