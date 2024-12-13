Лепёхин: российских игроков можно переставлять из клуба в клуб — ничего не изменится

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о российских игроках.

«Все футболисты, которые находятся в распоряжении Семака, являются квалифицированными и качественными. Но многие снижают к себе требования. Это больше относится к легионерам. Нужно констатировать факт, что легионеры во всех российских командах определяют результат. Если российский футболист выпадет и играет неудачно, иностранец всё компенсирует. Легионеры в командах РПЛ максимально влияют на результат. Россиян можно переставлять из команды в команду — глобально ничего не изменится», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.