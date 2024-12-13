Гладилин назвал Станковича, Мусаева и Галактионова лучшими тренерами первой части РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, кто является лучшим тренером первой части сезона РПЛ.

«Нельзя назвать лучшего тренера первой части РПЛ. На каждом отрезке чемпионата был свой лучший тренер. На финишной прямой Станкович проявил себя, в середине чемпионата был хорош тренер «Краснодара» Мусаев, а на начальном этапе можно назвать лучшим Галактионова. Даже тренер «Динамо» Личка несколько туров выглядел хорошо. Единственное разочарование — «Зенит». Команда имеет огромный потенциал, но провалила эту часть. Я считаю, что «Зенит» мог уйти на зиму с отрывом в 10 очков», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.