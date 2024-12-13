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«Бежал медленнее всех, прыгал ниже всех». Батраков рассказал, какие проблемы у него были

«Бежал медленнее всех, прыгал ниже всех». Батраков рассказал, какие проблемы у него были
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился воспоминаниями о сложностях, с которыми столкнулся в детско-юношеском футболе. Он признался, что был менее развит физически по сравнению со своими сверстникам. Он с юного возраста пытался показывать тренерам, что имеет футбольный интеллект, так как не мог похвастаться выдающейся скоростью или физическими данными.

— Каково тебе было, когда ты был молодой, когда был ниже других в команде?
— Тесты для меня всегда были таким психологическим давлением. Я в каждом году был последним. На меня это давило, я переживал, что меня могут отчислить из команды. Я бежал медленнее всех, прыгал ниже всех. Но я задумался об этом и понял, что мне повезло с моими тренерами. Каждый из них давал мне шанс, смотрел на меня. Я старался проявить себя. Показать, что пусть я не бегу быстрее всех, но могу думать, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Батраков стал ключевым игроком «Локомотива». Многие эксперты сходятся во мнении, что Алексей является открытием этого сезона в российском футболе.

А считаете ли его лучшим вы?
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