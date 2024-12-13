Семшов заявил, что от Соболева в «Зените» ждут большей результативности

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева. 27-летний Соболев провёл 11 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

«Ожидали, что Соболев будет забивать. К сожалению, в чемпионате не получилось. Когда ты переходишь из одного большого клуба в другой, то от тебя ждут большей результативности. Всё внимание и прессы, и экспертов, и болельщиков приковано к тебе. Но это футбольная жизнь, от этого никуда не деться», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).