Игнатьев: Станкович не снижает планку — «Спартак» всегда играет в нагнетательном темпе

Российский специалист Борис Игнатьев назвал лучших тренеров первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, лучшими тренерами первой части РПЛ можно назвать Станковича и Мусаева. «Спартак» с приходом Станковича обретает новые очертания в своей игре. Под его руководством видно положительное движение — команда показывает содержательный, очень сложный и результативный футбол. Мне нравится, что Станкович не снижает планку — его команда играет с первой и до последней минуты в нагнетательном темпе, создавая преимущество. Это создаёт предпосылки для следующих матчей. Станкович не останавливается на результате, он ещё формирует игру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.