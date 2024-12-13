Валерий Гладилин: Угальде показал фантастический результат в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«В «Спартаке» можно назвать лучшими футболистами первой части РПЛ двоих наших ведущих игроков: Угальде и Барко. Аргентинец находится на лидирующих позициях, часто забивая и отдавая голевые передачи.

Что касается лучшего футболиста первой части среди всех команд, то Угальде показал фантастический результат в этом сезоне, особенно в последних матчах. Редко бывает, когда футболист забивает столько мячей в первом круге, тем более хорошим командам», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.