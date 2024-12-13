Фигу: великие игроки, такие как Мбаппе, продемонстрируют свои достоинства в «Реале»

Экс-футболист «Реал» Мадрид Луиш Фигу высказал мнение касаемо топовых игроков и их развития в мадридском клубе.

«Зачастую давление не позволяет вам продемонстрировать свои качества, и многие игроки, приезжая в Мадрид, не могут раскрыть свой талант. В целом, такие великие игроки, как Мбаппе, рано или поздно продемонстрируют свои достоинства», — приводит слова Луиша Фигу Madrid Universal на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года, контракт с клубом рассчитан на пять лет. Зарплата нападающего в клубе составит € 15 млн за сезон, кроме этого, Мбаппе в течение пяти лет получит бонусные выплаты в размере € 150 млн.