Тренер «Баварии» Компани рассказал, что Кейн пропустит матч 14-го тура Бундеслиги

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал, что английский нападающий Гарри Кейн не сможет принять участие в предстоящем матче 14-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Встреча состоится в субботу, 14 декабря.

«Мы неплохо провели эту неделю. Гарри Кейн не вернётся к игре с «Майнцем», как и другие травмированные футболисты. Парни, которые играли с «Шахтёром», доступны», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее была информация, что 31-летний англичанин пропустит по меньшей мере две недели из-за растяжения мышц бедра, полученного в матче 12-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».