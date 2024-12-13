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Тренер «Баварии» Компани рассказал, что Кейн пропустит матч 14-го тура Бундеслиги

Тренер «Баварии» Компани рассказал, что Кейн пропустит матч 14-го тура Бундеслиги
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал, что английский нападающий Гарри Кейн не сможет принять участие в предстоящем матче 14-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Встреча состоится в субботу, 14 декабря.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы неплохо провели эту неделю. Гарри Кейн не вернётся к игре с «Майнцем», как и другие травмированные футболисты. Парни, которые играли с «Шахтёром», доступны», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее была информация, что 31-летний англичанин пропустит по меньшей мере две недели из-за растяжения мышц бедра, полученного в матче 12-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

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