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Нападающий «Рубина» Чуни: в России всё безопасно, а люди гостеприимны

Нападающий «Рубина» Чуни: в России всё безопасно, а люди гостеприимны
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Албанский форвард казанского «Рубина» Марвин Чуни поделился мыслями касательно своей адаптации в России.

«Я рад находиться здесь. Не ожидал получить предложение из России. Конечно, РПЛ – не ведущая лига в Европе, но здесь высокий уровень футбола, много классных команд и игроков, современных стадионов. В России всё безопасно, а люди гостеприимны. Мне очень нравится Казань, это современный красивый город», — приводит слова Чуни Metaratings.

О переходе Чуни «Рубин» объявил 11 сентября. Футболист подписал контракт сроком на четыре года. Марвин — универсальный нападающий, способный сыграть как в центре атаки, так и на флангах. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провёл шесть матчей за «Рубин» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в € 1,2 млн. Ранее албанец выступал за такие команды, как «Фрозиноне», «Саарбрюккен», «Зонненхоф Гроссаспах».

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