Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани высказался о зимнем перерыве в чемпионате Германии

Тренер «Баварии» Компани высказался о зимнем перерыве в чемпионате Германии
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о зимнем перерыве в немецкой Бундеслиге, который продлится с 22 декабря по 10 января.

«Сейчас я очень рад, что у нас есть зимний перерыв, потому что летнего перерыва не будет. Важно иметь определённое количество дней для восстановления, не только физического, но и ментального. В Бундеслиге у нас это есть. В Англии команды проводят много игр зимой, такова традиция», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсети Х (ранее Twitter).

После 13 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Айнтрахт» с 27 очками. На третьей строчке расположился «Байер» с 26 очками.

Материалы по теме
Тренер «Баварии» Компани рассказал, что Кейн пропустит матч 14-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android