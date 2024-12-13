Тренер «Баварии» Компани высказался о зимнем перерыве в чемпионате Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о зимнем перерыве в немецкой Бундеслиге, который продлится с 22 декабря по 10 января.

«Сейчас я очень рад, что у нас есть зимний перерыв, потому что летнего перерыва не будет. Важно иметь определённое количество дней для восстановления, не только физического, но и ментального. В Бундеслиге у нас это есть. В Англии команды проводят много игр зимой, такова традиция», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсети Х (ранее Twitter).

После 13 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», имеющая в своём активе 33 очка. На втором месте идёт «Айнтрахт» с 27 очками. На третьей строчке расположился «Байер» с 26 очками.