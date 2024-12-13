Борис Игнатьев: Семак справедливо не даёт Соболеву возможностей проявлять себя

Российский специалист Борис Игнатьев высказался о критике в адрес нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Критика в адрес Соболева заслуженна — он пока ничего не привнёс в игру «Зенита». Он заслуженно сидит в резерве, а Семак справедливо не даёт ему возможностей проявлять себя. Мы не будем считать чужие деньги, но важно, что «Спартак» не проиграл от перехода Соболева в «Зенит», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний Соболев провёл 11 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.