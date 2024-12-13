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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проведёт отпуск

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проведёт отпуск
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих планах на зимний отпуск.

— Ром, какие планы на отпуск? Что собираешься делать?

— Ну, отдохнуть с семьёй. Недельки две, наверное, и всё, готовиться к сборам.

— А где, куда?

— Да, куда-нибудь, не знаю, на море поедем. На море, как обычно, не знаю, там, детей на солнце, жену на солнце, да и меня тоже чуть-чуть.

— А ты любишь, как бы, получить солнце, ультрафиолет, витамины, а не, например, расширять кругозор, географию, поехать в Южную Америку, в Корею, в Китай?

— Да нет, ну слушай, с детьми тяжело, на самом деле, куда-то там мотаться. Вот, поэтому всё самое простое — пляж, бассейн, я не знаю, там море и всё, — сказал Зобнин в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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